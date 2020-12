Kolejne kraje podejmują decyzje o zawieszeniu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią

Niemcy, Belgia, Holandia, Bułgaria

W niedzielę zakaz lotów pasażerskich z Wielkiej Brytanii ogłosiła ponadto Holandia . Wszedł on w życie w tego dnia o godzinie 6.00. Zakaz będzie obowiązywał do 1 stycznia. Na razie obejmuje jedynie loty pasażerskie, ale tamtejszy rząd przyznał, że rozważa rozszerzenie go na inne środki transportu.

Decyzję o zawieszeniu lotów z i do Wielkiej Brytanii od północy do 31 stycznia podjęła w niedzielę Bułgaria .

Austria, Hiszpania, Czechy, Irlandia

Co z Polską?

Nowe obostrzenia w Wielkiej Brytanii

W Londynie i południowo-wschodniej Anglii od północy z soboty na niedzielę co najmniej do 30 grudnia obowiązują ściślejsze ograniczenia wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Restrykcje tzw. czwartego poziomu obejmują m.in. zakaz wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby, zamknięcie sklepów (z wyjątkiem sprzedających niezbędne towary), zakładów usługowych i miejsc rozrywki.

Ten plan miał obowiązywać na terenie całej Wielkiej Brytanii od 23 do 27 grudnia. Premier Boris Johnson ograniczył go do pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia i do terenów objętych niższym niż czwarty poziomem restrykcji.