Hotelowa kwarantanna w Wielkiej Brytanii. Za pobyt trzeba słono zapłacić

Pierwsi obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii wracający z krajów wysokiego ryzyka epidemiologicznego trafili na kwarantannę do hotelu przy lotnisku Heathrow. Muszą zapłacić za nią ponad 1,7 tys. funtów, czyli ok. 9 tys. złotych. Nowe przepisy weszły w życie w poniedziałek, 15 lutego.

Hotelowa kwarantanna

Jedną z osób, która trafiła do hotelu przy Heathrow jest Zari Tadayon, która w poniedziałek przyleciała do Wielkiej Brytanii z Dubaju. Kobieta do Zjednoczonych Emiratów Arabskich poleciała 22 stycznia, czyli jeszcze przed ogłoszeniem nowych przepisów, by załatwić pewne sprawy prawne.