Kilkanaście tysięcy nakazów eksmisji. Na czas pandemii zostały wstrzymane

Nowy Jork wciąż ma spore problemy z dużym bezrobociem, a do tego tysiące ludzi nie może się wywiązać z płatności. W marcu sądy nowojorskie rozpatrywały 200 tysięcy spraw mieszkaniowych i wydały 14 tysiącom rodzin nakazy eksmisji. Ich wykonanie wstrzymał gubernator stanu Andrew Cuomo.

Jak poinformował w sobotę portal internetowy telewizji NBC, w nowojorskich sądach czeka na rozpatrzenie od marca 200 000 spraw mieszkaniowych, a eksmisja grozi 14 000 rodzin. W następstwie wybuchu pandemii COVID-19 Cuomo podpisał rozporządzenie wykonawcze o ochronie najemców, którzy stanęli w obliczu trudności finansowych, związanych z wirusem. Przedłużył je do 4 września.

Wstrzymane eksmisje

Cuomo zaznaczył, że nowe prawo stanowe jasno określa, że żadne eksmisje nie są dozwolone, podczas gdy trwa pandemia. - Podpisałem rozporządzenie, a prawo jest jasne. Do kiedy? Dopóki nie powiem, że COVID-19 się skończył. Dowiemy się tego, gdy to nastąpi - podkreślił gubernator.

Nowe prawo tzw. Tenant Safe Harbor Act uniemożliwia sądom wydanie nakazu eksmisji wobec lokatorów, mających kłopoty finansowe z powodu pandemii. Przedstawiciel niedochodowej organizacji, udzielającej nowojorczykom porad prawnych Legal Aid Society twierdzi jednak, że nie daje to wystarczającej pewności najemcom, którym groziła eksmisja jeszcze przed pandemią i wciąż nie stać ich na zapłatę czynszu.

Miliony bez pracy

Lokatorzy są zaniepokojeni, że właściciele pozywają ich do sądów. Wzywali w czwartek przed sądem mieszkaniowym na Brooklynie władze do "anulowania czynszu". Obawiają się tego, jak sądy mieszkaniowe odniosą się po otwarciu do kwestii związanych z eksmisją.