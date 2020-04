Miliony w kolejce po zasiłek. Nowe dane o bezrobociu w USA

Bezrobocie w USA

Agencja Reutera podała, że od 21 marca wnioski o zasiłek dla bezrobotnych złożyło 26 milionów 453 tysiące osób. Jak wskazano, stanowi to 16,2 procent siły roboczej. Oznacza to, że w ciągu ostatnich pięciu tygodni amerykańska gospodarka straciła wszystkie 22 miliony miejsca pracy, stworzone w trakcie boomu w USA, który trwał od września 2010 roku do lutego tego roku.