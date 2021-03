Bloomberg: Biden planuje pierwszą znaczącą podwyżkę podatków od blisko 30 lat

Biden planuje zmiany w podatkach

Według Bloomberg wśród przygotowywanych podwyżek jest m.in. podniesienie stawki podatkowej od dochodu osób prawnych z 21 proc. do 28 proc. oraz zmniejszenie preferencji podatkowych m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz tego nowa administracja zamierza podwyższyć podatek dochodowy dla osób zarabiających powyżej 400 tysięcy dolarów, zwiększyć podatki od nieruchomości oraz wprowadzić wyższą stawkę od zysków kapitałowych dla Amerykanów zarabiających co najmniej 1 milion dolarów rocznie.

Ekonomistka Białego Domu Heather Boushey w poniedziałkowej rozmowie z Bloomberg TV podkreśliła, że Joe Biden nie zamierza zwiększać obciążeń dla osób zarabiających poniżej 400 tysięcy dolarów rocznie. Jednocześnie przyznała, że jest duża przestrzeń do zastanowienia się nad dochodami osób powyżej tego progu, którzy nie zostali tak mocno dotknięci obecną sytuacją.

Niezależna analiza planu podatkowego Bidena przeprowadzona przez organizację Tax Policy Center wykazała, że w ciągu 10 lat reforma przyniesie budżetowi ok. 2,1 biliona dolarów, chociaż plan administracji prawdopodobnie będzie zakładał niższe wpływy. Cały program nie został jeszcze ujawniony. Nie ustalono jeszcze daty ogłoszenia, chociaż Biały Dom wskazywał wcześniej, że nastąpi to po podpisaniu pakietu pomocowego w czasie pandemii COVID-19, do którego doszło w ubiegłym tygodniu.