30 milionów nowych bezrobotnych, spadek PKB, a majątek najbogatszych urósł o 406 miliardów dolarów

Od 18 marca do 29 kwietnia majątek amerykańskich miliarderów powiększył się o 14 procent, czyli ponad 406 miliardów dolarów. W tym samym czasie urzędy pracy w Stanach Zjednoczonych odnotowały ponad 30 milionów nowych bezrobotnych - informuje CNBC.

Dane dotyczące majątku najbogatszych zostały zebrane przez waszyngtoński think tank Institute for Policy Studies. Analitycy zwrócili uwagę, że gdy amerykańska gospodarka się kurczy, a rynek pracy w USA przeżywa ogromne problemy i o zasiłek dla bezrobotnych wnioskowało ponad 30 milionów Amerykanów, to giełdy na całym świecie podskoczyły po tym, jak rządy ogłosiły ogromne pakiety stymulacyjne i pomocowe.