Miliardowe zaległości za czynsz. "Nie mamy nic, jesteśmy całkowicie bez środków do życia"

Drastyczny wzrost

Według kierownictwa programu ds. poprawy warunków mieszkaniowych (CHIP) liczba najemców, którzy nie są w stanie zapłacić czynszu, drastycznie wzrosła od wybuchu epidemii. Od 175 000 do 185 000 najemców (ok. 19,4 proc.) ma ponad dwa miesiące zaległości w płatnościach. Stanowi to ponad 300-procentowy wzrost w porównaniu do lutego ubiegłego roku. Najemca zalegający z płatnościami jest winien właścicielowi przeciętnie 6,1 tys. dolarów USA.