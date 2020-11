Norwegia zmienia zasady wjazdu dla Polaków

Od najbliższego poniedziałku osoby podróżujące do Norwegii z tak zwanych krajów czerwonych, w tym Polski, będą musiały przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Test należy wykonać na mniej niż 72 godziny przed wjazdem. Premier Norwegii Erna Solberg ogłosiła kolejne zaostrzenie restrykcji w związku z epidemią COVID-19.

Według norweskich służb zdrowotnych do tak zwanych krajów czerwonych są zaliczane prawie wszystkie kraje Europy, w tym Polska.

Od poniedziałku 9 listopada osoby z krajów czerwonych, przekraczające norweską granicę, będą zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Jeżeli dana osoba nie przedstawi takiego testu, norweskie władze będą mogły odmówić wjazdu.

Koronawirus w Nowegii

Według norweskich władz w tym kraju gwałtownie rośnie liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Na początku sierpnia odnotowywano do 300 infekcji tygodniowo, pod koniec października było to 3 tysiące przypadków, a w ciągu ostatnich trzech tygodni to już 6 tysięcy nowych potwierdzonych zakażeń.