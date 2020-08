Większe środki na walkę ze skutkami pandemii. "Niemcy radzą sobie z kryzysem znacznie lepiej niż inne kraje"

Niemieckie partie koalicyjne zgodziły się we wtorek na rozszerzenie środków mających wesprzeć gospodarkę. - Fakt, że działaliśmy szybko i na dużą skalę sprawił, że Niemcy radzą sobie z kryzysem znacznie lepiej niż inne kraje - powiedział Scholz w wywiadzie dla publicznej telewizji ZDF.

Gospodarka Niemiec

W drugim kwartale tego roku niemiecka gospodarka kurczyła się w największym w historii tempie. PKB spadł o 9,7 proc. w porównaniu w kwartałem pierwszym i o 11,3 proc. w stosunku do drugiego kwartału roku 2019. Rząd kanclerz Angeli Merkel stara się złagodzić skutki pandemii, zwłaszcza że jest to okres poprzedzający wybory parlamentarne, które mają odbyć się jesienią 2021 roku.

Wśród głównych decyzji znalazło się przedłużenie do końca przyszłego roku dopłat do pracy krótkoterminowej, które miały wygasnąć w marcu 2021 roku. Przedłużono także do końca bieżącego roku pomoc pomostową dla małych i średnich firm.