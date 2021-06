Setki niemieckich wczasowiczów przerywają wakacje

Niemieccy wczasowicze przerywają wakacje w Portugalii - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". To osoby, które nie chcą trafić na obowiązkową kwarantannę po powrocie do kraju. Niemiecki oddział biura podróży TUI poinformował, że odwołuje wszystkie wycieczki do Portugalii do końca lipca.