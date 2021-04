Słynna meksykańska atrakcja zamknięta. "To naprawdę frustrujący widok"

- Ubolewamy nad tym brakiem zdyscyplinowania. Widok setek ludzi chodzących bez maseczek na twarzy to naprawdę frustrujący widok - przyznał w rozmowie z AP Lucio Hernandez Gutierrez, pełniący obowiązki szefa policji w stanie Quintana Roo, na terenie którego leży Chichen Itza. To właśnie odbierane przez policjantów skargi skłoniły urzędników nadzorujących działalność placówek turystycznych w tym regionie do wydania decyzji o zamknięciu prekolumbijskiego miasta dla zwiedzających.