Hotelowa kwarantanna w kolejnym europejskim kraju. Ale nie dla wszystkich

Hotelowa kwarantanna w Irlandii

Co ważne, nowe przepisy będą obejmowały osoby które były w kraju wysokiego ryzyka w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Irlandii, a także osoby podróżujące do Irlandii przez lotnisko lub port znajdujący się w kraju wysokiego ryzyka.

Będą jednak wyjątki. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są członkowie załóg samolotów i statków, członkowie sił zbrojnych i policji, których wyjazd był związany z pełnioną służbą, kierowcy ciężarówek dostarczających towary, dyplomaci, dzieci do 6. roku życia, a także osoby przyjeżdżające do Irlandii w związku z ważnymi, niepozwalającymi na zwłokę powodami medycznymi.

Koszt kwarantanny w przypadku przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka to 1850 euro od osoby, a obejmuje on zakwaterowanie z wyżywieniem, transport z lotniska do hotelu, ochronę i testy na obecność kororonawirusa. Natomiast osoby, które nie mają negatywnego wyniku testu typu PCR, co jest warunkiem wjazdu do Irlandii, będą musiały płacić 150 euro dziennie.