"Paszporty szczepionkowe" coraz bliżej. "Ważny krok naprzód"

Państwa Unii Europejskiej przyjęły mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wprowadzenia tzw. paszportów szczepionkowych. Jak napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, to kolejny krok naprzód, który umożliwi Europejczykom swobodne podróżowanie podczas tegorocznych wakacji.

Kraje Unii Europejskiej formalnie przyjęły mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wprowadzenia certyfikatów szczepionkowych. Ma to być krok w kierunku otwarcia turystyki tego lata.

"Ważny krok naprzód: przybliża nas do celu, jakim jest wprowadzenie certyfikatu do czerwca, aby umożliwić Europejczykom bezpieczne podróżowanie tego lata. Certyfikat będzie akceptowany w całej UE i dostępny dla każdego" - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen w środę na Twitterze.

"Paszporty szczepionkowe"

Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (PCR lub szybki test antygenowy) lub wyzdrowiała po Covid-19. Będzie on dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej; będzie zawierał kod QR, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu, a także podpis cyfrowy.

O tym, jak certyfikat będzie wykorzystywany, będą decydować same państwa członkowskie. Jeśli wprowadzą obostrzenia związane z Covid-19 i obowiązek posiadania certyfikatu, by na przykład dostać się do określonego regionu, te restrykcje będą musiały być takie same dla wszystkich posiadaczy certyfikatu.