Sąsiad Polski wprowadza restrykcje dotyczące podróży

Od początku marca 2021 roku obowiązują nowe zasady dotyczące podróży w Czechach. Polacy będą mogli wjechać na terytorium tego państwa tylko w uzasadnionych przypadkach. Restrykcje dotyczą też możliwości przemieszczania się między czeskimi powiatami.

"Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5.10 w Czechach ponownie zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Od 18.12 przywrócone zostało ograniczenie swobodnego przemieszczania się, zaś od 01.03 obowiązują nowe zasady wjazdu/wyjazdu na/z terytorium Czech" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej polskiego rządu.

Nowe restrykcje

Jak podano, podróżni z Polski (kraju czerwonego tj. sklasyfikowanego jako o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19) mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa.

"Dla tych osób, przyjazd do Czech na okres powyżej 12h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego nie później niż do 24h przed wjazdem, a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu w Czechach do 5 dni od wjazdu. Wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe" - podano.

Wyjątkiem od obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.: pracownicy transportu międzynarodowego, za wyjątkiem osób świadczących usługi transportowe przez Czechy lub z Czech do Niemiec i z powrotem, podróżujący do Czech na okres nieprzekraczający 12 h z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub urzędowych, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym, dzieci do lat 5 oraz ozdrowieńcy, którzy przechorowali COVID-19, nie mają oznak zachorowania i posiadają zaświadczenie od lekarza, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od pierwszego pozytywnego testu PCR.

Test na koronawirusa (PCR wykonany nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 24h przed wjazdem) należy posiadać również na okoliczność tranzytu przez Czechy do 12h.

Od 01.03 do 21.03 ograniczono też możliwość przemieszczania się między czeskimi powiatami.

"Z uwagi na rosnący poziom zachorowań prosimy o zachowanie rozwagi przy planowaniu podróży, a także rozważenie odłożenia wyjazdu w czasie do momentu poprawienia się sytuacji epidemicznej w Czechach. Nadal konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji PL i RCZ dot. przekraczania granicy ze względu na możliwe ew. modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie" - zaapelowano na stronie polskiego rządu.

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes