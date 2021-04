Gospodarka Chin wystrzeliła. Rekordowe dane

Produkt krajowy brutto Chin w pierwszym kwartale tego roku wzrósł w ujęciu rocznym o 18,3 procent - poinformowano w piątek. Chociaż wynik jest niższy od prognoz ekonomistów, to jest to najszybszy wzrost od czasu rozpoczęcia kwartalnych pomiarów w 1992 roku.

Ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się wzrostu PKB o 19 procent rok do roku. W czwartym kwartale 2020 roku chińska gospodarka urosła o 6,5 procent rok do roku.

Z sondażu Reutera wynika, że druga co do wielkości gospodarka świata urośnie w tym roku o 8,6 procent, po wzroście o 2,3 procent w 2020 roku. Był to najsłabszy wynik od 44 lat, ale uczynił Chiny jedyną dużą światową gospodarką, która uniknęła kurczenia się.