Lockdown dla milionów obywateli. Unijny kraj wprowadza obostrzenia dla niezaszczepionych

W Austrii około 65 proc. obywateli jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, co jest jednym z najniższych wskaźników w Europie Zachodniej. Wielu obywateli jest sceptycznie nastawionych do szczepionek, do czego - według agencji Reutera - przyczyniła się skrajnie prawicowa Partia Wolności, trzecie co do wielkości ugrupowanie w austriackim parlamencie.