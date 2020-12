Wyniki testów na koronawirusa na niemieckim lotnisku. Polacy w niechlubnej czołówce

Polacy mieli jeden z wyższych procentowych udziałów pozytywnych wyników w łącznej liczbie wykonanych testów na koronawirusa, które przeprowadzono na lotnisku we Frankfurcie nad Menem - wynika ze statystyk opublikowanych przez centrum testowe. Nasz kraj wyprzedziły jedynie Maroko i Kosowo.

Od 24 października br. cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka. Pasażerowie przybywający do Niemiec z regionów o podwyższonym ryzyku infekcji muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa. Możliwe jest poddanie się bezpłatnemu testowi RT-PCR na lotnisku. Aby tego dokonać, należy przed przylotem zarejestrować się w centrum testowym.

Takie centrum znajduje się m.in. na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

Testy na lotnisku

Centrum Centogene we Frankfurcie opublikowało statystyki dotyczące testów przeprowadzonych na terenie lotniska w okresie od 15 lipca do 1 grudnia 2020 roku.

Wynika z nich, że testy wykonano u 2684 Polaków, z tego 113 dało wynik pozytywny. Oznacza to, że 4,04 procent wszystkich testów stanowiły wyniki pozytywne.

Wyższy procentowy udział pozytywnych wyników testów w łącznej liczbie wykonanych testów dotyczył jedynie obywateli Maroka i Kosowa. Było to odpowiednio 4,97 i 4,70 procent. Za Polską znalazła się Bośnia i Hercegowina - 3,63 procent oraz Albania - 3,41 procent.

Podróż do Niemiec

Aktualna lista krajów i obszarów, z których po przyjeździe do Niemiec należy wykonać test oraz udać się na kwarantannę jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha.

Oznacza to, że przy podróży do Niemiec należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonać elektronicznej rejestracji podróży. Należy także wykonać test.

Jak czytamy na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obowiązek kwarantanny dotyczy większości osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren tego kraju znajdowały się na obszarze podwyższonego ryzyka. Wyjątek obejmuje m.in. przejeżdżających przez Niemcy w tranzycie, podróżujących w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin, a także kierowców zawodowych.

Co ważne, istnieje możliwość skrócenia kwarantanny, gdy po pięciu dniach od jej rozpoczęcia uzyskamy negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

Negatywny wynik testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem do Niemiec zwalnia z obowiązku kwarantanny tylko w szczególnych przypadkach. Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają osoby przyjeżdżający w celu m.in. odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego; wykonania pilnego zabiegu medycznego; towarzyszenia osobom wymagającym opieki; powrotu z misji międzynarodowej (np. policjanci); wzięcia udziału w sportowych zawodach międzynarodowych.

"Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10 dni od wjazdu do Niemiec i przedstawić go na żądanie właściwego urzędu ds. zdrowia" - czytamy na stronach MSZ.