Szwajcaria wprowadza obowiązkową kwarantannę po przyjeździe z Polski

Nawet 10 tysięcy franków szwajcarskich, czyli równowartość ponad 41 tysięcy złotych - taką grzywnę będą mogły zapłacić osoby, które nie spełnią nowych obowiązków po przyjeździe do Szwajcarii. Od 14 grudnia osoby przyjeżdżające do tego kraju z Polski będą musiały poddać się dziesięciodniowej kwarantannie.

Po wjeździe na terytorium Szwajcarii będzie trzeba bezzwłocznie udać się do swojego miejsca zamieszkania lub innego miejsca pobytu, np. hotelu czy apartamentu.

Następnie w ciągu dwóch dni od wjazdu na terytorium Szwajcarii będzie trzeba zgłosić swój przyjazd odpowiedniemu urzędowi kantonalnemu. W przypadku większości kantonów można to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy przez internet. Lista kontaktów do odpowiednich urzędów w poszczególnych kantonach znajduje się na stronie Federalnego Urzędu ds. Zdrowia .

Polskie MSZ ostrzegło, że za brak zgłoszenia przyjazdu z państwa lub regionu wysokiego ryzyka lub za brak poddania się kwarantannie będzie groziła grzywna do 10 tysięcy franków szwajcarskich. To równowartość ponad 41 tysięcy złotych.

Nie tylko Polska

"Pobyt w którymkolwiek z tych państw lub regionów w ciągu 10 dni poprzedzających wjazd do Szwajcarii powoduje obowiązek poddania się kwarantannie" - podkreślono.

Należy pamiętać, że w przyszłym tygodniu wejdą zmiany w podróżach do Włoch. Polacy przybywający na Półwysep Apeniński od 10 do 20 grudnia będą musieli przedstawić negatywny wynik testu molekularnego lub antygenowego na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do tego kraju. W razie braku testu będzie obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie.