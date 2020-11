225 milionów dawek szczepionki na COVID-19. Bruksela ma kolejną umowę

"Kilka dni po zawarciu umowy z firmami BioNTech i Pfizer z przyjemnością ogłaszam zawarcie nowej umowy z obiecującą spółką europejską. Do tej pory Komisja zabezpieczyła co najmniej 1,2 miliarda dawek i wywiązuje się ze swojego zobowiązania do zapewnienia sprawiedliwego dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo szczepionek nie tylko obywatelom Unii Europejskiej, ale również najuboższym i najbardziej narażonym ludziom na świecie" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.