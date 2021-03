Szczepionka Sputnik V ma być produkowana we Włoszech. Rząd się dystansuje

Włoski rząd miał nie wiedzieć o planach produkcji rosyjskiej szczepionki Sputnik V w Lombardii – informują media. Zdaniem rządzących to "inicjatywa prywatna".

We wtorek Włosko-Rosyjska Izba Handlowa poinformowała o zawarciu porozumienia między Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne w sprawie produkcji szczepionki Sputnik V we Włoszech. Podkreślono, że to pierwsze takie porozumienie w Europie.