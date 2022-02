Wielkie protesty w Kanadzie. Stolica blokowana przez tiry, żądania dymisji premiera

Organizatorzy konwoju potwierdzili, że nie ruszą się z Ottawy, dopóki wszystkie obostrzenia pandemiczne nie zostaną zniesione. Żądają też dymisji premiera Justina Trudeau, który łamie, ich zdaniem, obywatelskie prawo do demonstracji, nazywając ich "krajowymi terrorystami".

Protesty w Kanadzie

Podczas weekendu do zablokowanej już ósmy dzień ciężarówkami Ottawy przyjechały ze wsparciem dla protestujących setki tysięcy Kanadyjczyków. Miasto kojarzy się teraz z charakterystycznym dla tirów, ogłuszającym dźwiękiem klaksonów.

Paliwo do ciężarówek, które ze względu na ekstremalnie niskie temperatury mają non stop włączone silniki, dowożone jest specjalnymi wózkami z kanistrami. Wiele ciężarówek zostało oklejonych listami i laurkami od dzieci. Można na nich przeczytać: "Dziękujemy". Na maskach samochodów leżały lalki, misie i inne maskotki podarowane przez najmłodszych. Panowała festiwalowa atmosfera; ludzie skandowali: "Wolność", "Mamy dość". Na transparentach widniały m.in. cytaty z hymnu kanadyjskiego: "Boże chroń nasz kraj!"

Policja była pokojowo nastawiona do protestujących. Większość jej sił skierowano do działań przy kontrmanifestacji. Przeciwnicy Konwoju Wolności zgromadzili się w sile tysiąca osób skandujących: "idźcie do domu". Na transparentach można było przeczytać m.in. takie hasła jak: "kocham szczepionki". Organizatorzy Konwoju Wolności wcześniej ostrzegali przed możliwymi prowokacjami ze strony kontrmanifestantów.