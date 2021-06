Dwa nowe kraje na liście podwyższonego ryzyka. Możliwe utrudnienia dla podróżujących

Od wtorku Portugalia i Rosja będą obszarami podwyższonego ryzyka w związku z mutacjami wirusa - poinformowała Ambasada RP w Niemczech. Oznacza to ograniczenia w tranzycie przez Niemcy do Polski.

Ambasada RP w Niemczech przekazała, że powrót samolotem z Portugalii i Rosji do Polski z przesiadką w Niemczech jest możliwy jeszcze tylko w poniedziałek do północy.

Jak możemy bowiem przeczytać na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przewóz osób z obszarów podwyższonego ryzyka związanego z mutacjami wirusa do Niemiec jest dostępny co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i dla osób na stałe zamieszkujących w Niemczech. Takie przepisy będą obowiązywały co najmniej do 29 lipca tego roku.