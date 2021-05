Duże zmiany w podróżach do Włoch

Od najbliższej niedzieli będą obowiązywały nowe zasady dla osób przyjeżdżających do Włoch ze strefy Schengen, Wielkiej Brytanii i Izraela. Zniesiona zostanie obowiązkowa pięciodniowa kwarantanna.

Rozporządzenie dotyczące podróży do Włoch podpisał w piątek minister zdrowia Roberto Speranza. Komunikat prasowy włoskiego ministra zdrowia został opublikowany także na stronach polskiego MSZ.

Z nowych przepisów wynika, że od niedzieli 16 maja będą obowiązywały nowe zasady dla osób przyjeżdżających do Włoch ze strefy Schengen, Wielkiej Brytanii i Izraela. Zniesiona zostanie dla nich 5-dniowa kwarantanna. Podróżni będą musieli jednak przedstawić negatywny wynik testu wymazowego w kierunku COVID-19.

Decyzja ta oznacza otwarcie Włoch na turystykę, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu, że kraj jest gotowy na przyjęcie turystów z zagranicy w warunkach bezpieczeństwa. Już na początku maja premier Włoch Mario Draghi zachęcał do zarezerwowania letniego wypoczynku na Półwyspie Apenińskim.

Podróże do Włoch

Obecnie osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium krajów z Kategorii C, do których należy Polska, mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy.