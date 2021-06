Niemcy znoszą obostrzenia dla podróżnych z większości krajów. Jeden warunek

Podróże do Niemiec

Usunięcie z listy obszarów ryzyka oznacza, że niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba będzie rejestrować wjazdu i wykonywać testu, a także poddawać się kwarantannie. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku podróży lotniczych. Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec ciągle będzie możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu.