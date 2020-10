Niemcy wprowadzają częściowy lockdown. Kanclerz Merkel o ograniczeniach

Niemiecki rząd porozumiał się z krajami związkowymi w sprawie wprowadzenia częściowego lockdownu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa - poinformowała w środę kanclerz Angela Merkel. Ograniczenia mają obowiązywać od 2 do 30 listopada.

Nowe ograniczenia w Niemczech

Od 2 listopada prywatne spotkania będą ograniczone do 10 osób, z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Nieczynne będą kina, teatry, baseny i siłownie. Odwołane zostaną także koncerty. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez udziału publiczności.

Hotele będą mogły przyjmować jedynie gości w delegacji. Obiekty będą zamknięte dla turystów. Jednocześnie kanclerz Merkel zwróciła się do obywateli, by powstrzymali się od podróży.

Kanclerz Niemiec zapowiedziała przegląd wprowadzonych ograniczeń po dwóch tygodniach. Ponadto Angela Merkel zapewniła, że firmy z branż dotkniętych nowymi ograniczeniami, otrzymają wsparcie od rządu. W tym celu ma zostać uruchomiony pakiet pomocowy w wysokości 10 miliardów euro. Małe firmy, zatrudniające do 50 osób, mają otrzymać wsparcie w wysokości 75 procent przychodów z listopada ubiegłego roku.

Koronawirus

Niemcy były powszechnie chwalone za utrzymywanie niskiego w stosunku do innych krajów europejskich poziomu zakażeń, ale w ostatnich dniach liczba nowych infekcji rośnie szybciej, niż przewidywano. Kanclerz Merkel ostrzegła we wtorek, że jeśli społeczeństwo nie będzie się stosowało do rządowych wytycznych, kraj będzie się musiał mierzyć z "niezwykle trudnymi sytuacjami", a system opieki zdrowotnej może osiągnąć punkt krytyczny.