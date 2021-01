Największe lotniska w Europie. Londyńskie Heathrow zdetronizowane, jest nowy lider

Do spadku londyńskiego lotniska przyczyniły się ostre restrykcje wprowadzane w Wielkiej Brytanii. W efekcie port lotniczy Londyn-Heathrow w ubiegłym roku obsłużył 22,1 mln pasażerów, podczas gdy rok wcześniej było to 80,9 mln pasażerów. Ostatnie tygodnie pokazują, że tegoroczny wynik wcale nie musi być lepszy. Powodem jest wykrycie nowej mutacji koronawirusa, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń i kolejnych obostrzeń.