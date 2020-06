Miliony tracą pracę, a miliarderzy mnożą swoje fortuny

Według najnowszego badania Institute for Policy Studies wartość całkowitego majątku miliarderów wynosi obecnie 3,5 biliona dolarów. To wzrost o 19 proc. od początku pandemii. Od 18 marca najbogatsi powiększyli swoje majątki o 565 miliardów dolarów.

Miliarderzy jeszcze bogatsi

Bezrobocie w USA

Według najnowszych danych stopa bezrobocia w USA spadła w maju do 13,3 proc. To znacznie mniej niż przewidywali analitycy, którzy prognozowali jego wzrost do nawet 20 proc. Stopa bezrobocia w USA wyniosła w kwietniu 14,7 proc., osiągając najwyższy poziom od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30.