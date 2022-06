Koniec z testami dla podróżnych. USA zmieniają przepisy

Podróżni z zagranicy nie będą musieli już wykonywać testów na COVID-19 przed wjazdem do USA - poinformował media przedstawiciel administracji prezydenta Joe Bidena. Dotychczasowe zasady przestaną obowiązywać w niedzielę. To kolejne państwo, które w ostatnim czasie zdecydowało się na zniesienie restrykcji wjazdowych.

- CDC (Centers for Disease Control and Prevention, federalna agencja zajmująca się zapobieganiem chorobom-red.) zdecydowała, opierając się na nauce i danych, że ten wymóg nie jest obecnie już konieczny - powiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji podczas telefonicznej konferencji. Wskazał m.in. na dostępność szczepień i skutecznych leków. Oficjel zastrzegł jednak, że jeśli będzie to konieczne, np. w związku z pojawieniem się nowego groźnego wariantu wirusa, władze nie zawahają się przed przywróceniem ograniczeń.