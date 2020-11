Nowe przepisy dla podróżujących do Nowego Jorku. Są wyjątki

W stanie Nowy Jork obowiązują od środy nowe zasady podróżowania. Decyzja ma związek ze wzrostem liczby zakażeń. Prawie 50 tysięcy nowojorczyków uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w październiku. To blisko dwa razy więcej niż we wrześniu.

Koronawirus w Nowym Jorku

- Wszystko, co mogę zrobić, to ostrzec nowojorczyków i poprosić ich, aby przypomnieli sobie, co było dla nas skuteczne: dyscyplina, rozsądek (…). Musimy to zachować, ponieważ żyjemy w niebezpiecznych czasach - podkreślił Cuomo.