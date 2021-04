Grecja wydłuża ograniczenia dotyczące podróży lotniczych

Greckie władze ogłosiły w niedzielę, że ograniczenia dotyczące międzynarodowych podróży lotniczych zostaną przedłużone do 19 kwietnia. Jak zwraca uwagę Reuters, decyzja ta ma związek z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w tym kraju.

Pasażerowie lecący do Grecji muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający negatywny wynik testu PCR na koronawirusa. Musi on być wykonany na 72 godziny przed przybyciem do tego kraju. Niektórzy z podróżnych mogą być także poddani wyrywkowym testom na greckich lotniskach.