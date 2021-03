Media: przed odlotem do Niemiec konieczny test na koronawirusa

Podróżni przyjeżdżający do Niemiec będą musieli posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - podał dziennik "Bild", powołując się na źródła rządowe.

Podróżni musieliby okazywać badanie jeszcze przed odlotem do Niemiec.

Na razie test jest wymagany tylko od osób przylatujących z krajów lub regionów o podwyższonym ryzyku epidemicznym. W tym gronie jest Polska. Od 21 marca przy wjeździe z Polski do Niemiec należy posiadać ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa.

Debata o świątecznych podróżach

W środę rzeczniczka niemieckiego rządu Ulrike Demmer poinformowała, że Berlin rozważa "prowizoryczny zakaz" niektórych zagranicznych podróży, by skuteczniej walczyć z pandemią. Chodzi przede wszystkim o kraje, do których Niemcy najchętniej udają się na urlopy - wyjaśniła Demmer. Wraz z wykreśleniem Balearów z niemieckiej listy obszarów ryzyka, zaczęto masowo wykupywać wycieczki do tego hiszpańskiego regionu. Niemieckie linie lotnicze ogłosiły setki dodatkowych lotów na Majorkę.