Rozmowy w sprawie szczepionki zakończone. Bruksela chce kupić 225 milionów dawek

Zakończyły się wstępne rozmowy z firmą CureVac na temat zakupu w imieniu wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej 225 milionów dawek potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 - poinformowała Komisja Europejska. Wcześniej chcieli ją przejąć Amerykanie, by zabezpieczyć szczepionki dla USA.

225 milionów dawek

KE poinformowała, że będzie miała możliwość zakupu wstępnie 225 mln dawek w imieniu krajów UE, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. CureVac to europejska firma, która - jak podkreśliła KE - jest pionierem w rozwoju nowej klasy szczepionek opartych na informacyjnym RNA (mRNA), transportowanych do komórek przez nanocząstki lipidowe.

Trump zaoferował miliard dolarów

W marcu prezydent USA Donald Trump zaoferował CureVac ponad miliard dolarów, by pozyskać szczepionkę "dla USA i tylko dla USA". Dietmar Hopp, właściciel przedsiębiorstwa, odrzucił ofertę podkreślając, że "nie ma opcji", by Ameryka otrzymała wyłączne prawa do opracowywanego środka. W następstwie tej próby przejęcia KE zaoferowała 80 mln euro wsparcia dla innowacyjnej niemieckiej firmy z Tybingi.