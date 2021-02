Trzy państwa wydłużają obostrzenia dla podróżnych

MSZ poinformowało we wtorek na Twitterze za pośrednictwem swojego serwisu "Polak za granicą" o aktualnych obostrzeniach, które obowiązują w związku z pandemią osoby podróżujące z Polski do Irlandii, Rumunii oraz na Ukrainę.

Irlandia

Irlandia wydłużyła do 5 marca wymóg przedstawienia przy wjeździe negatywnego wyniku testu RT-PCR na koronawirusa. Podróżując do tego kraju, należy także wypełnić formularz "Passenger Locator Form" (dostępny jest on online). Brak ważnego wyniku testu zagrożony jest mandatem w wysokości do 2,5 tys. euro bądź nawet sześcioma miesiącami aresztu.