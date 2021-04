Masowe szczepienia pracowników branży turystycznej. Chorwacja szykuje się na przyjęcie gości

Wielkie wyzwanie czeka tego lata kraje, które żyją głównie z turystyki. By goście mogli przyjechać - musi być bezpiecznie. I o takie właśnie maksymalne bezpieczeństwo chce zadbać jeden z chętniej odwiedzanych przez turystów europejskich krajów - Chorwacja. Władze rozpoczęły tam masowe szczepienia pracowników branży turystycznej - zarówno tych etatowych, jak i sezonowych. Materiał "Faktów o świecie" TVN24 BiS.

Ulice chorwackich kurortów na razie świecą pustkami. Kelnerzy z niecierpliwością wypatrują gości. Kraj przygotowuje się do otwarcia sezonu turystycznego. Priorytetem ma być bezpieczeństwo.

"Sytuacja jest skomplikowana"

- Sytuacja jest skomplikowana nie tylko w naszym kraju, dla nas liczy się też, co dzieje się w innym państwach, z których przyjeżdżają turyści – Słowenii, Austrii, Włoch, Niemiec, Czech, Holandii, czy Węgier. Trochę nas to martwi. Skupiamy się jednak na tym, by w najbliższych 10 dniach uczynić Istrię bezpiecznym miejscem - powiedział dyrektor Rady Turystyki w Istrii Denis Ivošević.