Bruksela przedstawi budżet na czas kryzysu

Szefowie państw i rządów zlecili przygotowanie nowego, dopasowanego do czasów kryzysu budżetu UE oraz planu na rzecz ożywienia gospodarczego na kwietniowym wideoszczycie.

Szereg oczekiwań

W minionych tygodniach unijne stolice skierowały do Komisji szereg oczekiwań w sprawie tego, jak ma wyglądać jej propozycja. Polska zwróciła m.in. uwagę na znaczenie tradycyjnych wydatków - polityki spójności i polityki rolnej.

- Przygotowanie propozycji wymaga ogromnej pracy. To nie jest coś, co wyciąga się z szuflady, kładzie na stole i przyjmuje - powiedziało PAP źródło z KE.

Konsultacje w tej sprawie trwają nie tylko wewnątrz Komisji, ale również z państwami członkowskimi. O wzięcie pod uwagę jego stanowiska dopomina się też Parlament Europejski. Dotąd był pomięty w przygotowaniach, co wywołało na tyle dużą irytację, że kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej w PE, czyli bezpośrednie zaplecze polityczne von der Leyen, zdecydowało się wysłać do niej list w tej sprawie. Zawierał on groźbę, że wieloletni budżet może być zablokowany, jeśli rola PE w zarządzaniu instrumentem na rzecz ożywienia nie zostanie odpowiednio uwzględniona.