Naftowe królestwo walczy ze skutkami pandemii. "Środki te są bolesne, ale konieczne"

Władze Arabii Saudyjskiej zdecydowały o potrojeniu stawki podatku VAT. To działanie, które ma pomóc gospodarce dotkniętej skutkami pandemii COVID-19. Rząd w Rijadzie ogłosił także, że wstrzymuje wypłatę części zasiłków.

Arabia Saudyjska wprowadziła podatek VAT dwa lata temu w celu ograniczenia zależności budżetu od wpływów ze sprzedaży ropy naftowej. Od 1 lipca 2020 roku stawka daniny wzrośnie z 5 do 15 procent.

Wcześniej, bo od 1 czerwca zostanie zawieszona wypłata dopłat do kosztów życia dla pracowników państwowych. Została ona wprowadzona w 2018 roku i wynosi 1000 rialów, czyli równowartość około 1115 złotych.

- Środki te są bolesne, ale konieczne do utrzymania stabilności finansowej i gospodarczej w perspektywie średnio- i długoterminowej…i przezwyciężenia bezprecedensowego kryzysu wywołanego koronawirusem, przy jak najmniejszych możliwych szkodach - powiedział w oświadczeniu minister finansów Mohammed al-Jadaan.

Załamanie cen ropy

Informacja ta pojawiła się krótko po tym, jak ogłoszono, że wydatki państwa przekroczyły wpływy. Po pierwszym kwartale deficyt budżetowy wyniósł 9 miliardów dolarów. Przychody Arabii Saudyjskiej ze sprzedaży ropy naftowej w pierwszym kwartale br. spadły rok do roku o prawie jedną czwartą do 34 miliardów dolarów.

To zmniejszyło zaś całkowite przychody kraju o 22 procent.

To konsekwencja załamania cen na rynku energetycznym. W kwietniu informowaliśmy, że notowania cen ropy naftowej na giełdzie w Nowym Jorku spadły poniżej zera. W związku z pandemią COVID-19, która zatrzymała działalność wielu gospodarek, na świecie spadło zużycie ropy, a to spowodowało, że w magazynach, na tankowcach, w rafineriach pozostaje bardzo dużo zbędnego surowca, a miejsc na składowanie ropy jest mało. Jeśli nie ma miejsca na przechowanie ropy, nikt nie kupi takiego kontraktu na surowiec, który wkrótce zostanie dostarczony do kupującego.