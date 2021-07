Kolejny kraj uruchamia loterię szczepionkową. Do wygrania 2 miliony euro co tydzień

Na Słowacji zostanie uruchomiona loteria dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Na uczestników będą czekały nagrody w wysokości do 2 milionów euro tygodniowo - propozycja w piątek została przyjęta przez parlament. Zaszczepieni będą mogli liczyć także na premie finansowe, jeżeli przekonają inne osoby do zaszczepienia się.

Na Słowacji, która liczy 5,5 mln mieszkańców, wskaźnik wyszczepienia wynosi 28,7 proc. To znacznie mniej niż wynosi unijna średnia, czyli 32,9 proc. - wynika z danych serwisu Our World in Data, na które powołuje się Agencja Reutera.