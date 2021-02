Sąsiedzi zaostrzają kontrole na granicy z Polską. Nowe obowiązki dla wjeżdżających

W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i jego nowych odmian od tygodnia zaostrzona kontrola obowiązuje we wszystkich litewskich portach lotniczych i w porcie morskim. Wymóg posiadania negatywnego testu i samoizolacji dotyczy osób przybywających drogą lotniczą i morską z około 200 krajów, w tym z Polski.

Koronawirus na Litwie

Nadal zamknięte są lokale gastronomiczne, nie działają obiekty sportowe i miejsca rozrywki, nauka w szkołach i na uczelniach odbywa się zdalnie, urzędy państwowe i część firm również pracują w tym trybie. Z domu można wychodzić tylko do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza, na spacer czy do bliskich potrzebujących pomocy. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą przyjmować wizyty tylko jednej innej osoby, której mogą towarzyszyć dzieci. Na świeżym powietrzu można się spotykać tylko z jedną osobą, z którą się nie mieszka.