Wiceminister zdrowia: kwarantanna dla podróżnych spoza strefy Schengen

Od północy będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak poinformował, zwolnione z tego obowiązku będą osoby w pełni zaszczepione.

Waldemar Kraska powiedział na środowej konferencji prasowej, że są doniesienia o pojawianiu się kolejnych mutacji, o wiele bardziej zakaźnych od "bardziej klasycznego" koronawirusa i dlatego w Polsce uruchomiony został system monitorowania tych mutacji.

Zaznaczył, że z codziennie otrzymywanych informacji wynika, iż także w naszym kraju przybywa tych nowych mutacji, a w związku z tym, że te nowe warianty mają większą szybkość rozprzestrzeniania się, zdecydowano o podjęciu stosownych działań prewencyjnych.

- Przywracamy kwarantannę dla osób przyjeżdzających z zagranicy. Kwarantanna będzie obowiązywała przyjeżdzających z państw niebędących w strefie Schengen i nienależących do europejskiego obszaru granicznego – powiedział Kraska.

Poinformował, że kwarantanna zacznie obowiązywać od północy w środę, będzie 10-dniowa, ale po 7 dniach jest możliwość zwolnienia z niej w przypadku negatywnego wyniku testu. Podkreślił, że to działanie ma na celu uchronienie Polaków przed nowymi wariantami wirusa.

Z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione. - Uważam, że to rzecz oczywista, że osoby, które są zaszczepione nie podlegają tym restrykcjom, które wprowadzamy i to jest kolejna cegiełka do tego, abyśmy się naprawdę zaszczepili. To jedyna metoda, aby uniknąć wzrostu zakażeń – mówił Waldemar Kraska. Ponadto wiceszef MZ przekazał, że kwarantannie nie będą podlegały dzieci do 12. roku życia. Z informacji podanych przez wiceministra wynika, że nie będą one musiały także przechodzić testów.

"Wszystkie granice"

Zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny zapowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski. - Będziemy dosyć surowo podchodzili do kwestii tego, z których krajów tranzyt czy wjazd może być (realizowany - red.) w konwencji, jaką mamy w tej chwili, czyli (będzie - red.) możliwość zwolnienia (z kwarantanny - red.) od razu, w ciągu 48 godzin. To jest jedna grupa krajów i prawdopodobnie będziemy ją chcieli ograniczyć tylko do strefy Schengen – mówił szef MZ podczas środowej konferencji prasowej.

Minister zdrowia dodał, że druga grupa krajów to państwa, co do których "będziemy prawdopodobnie stosowali rozwiązanie standardowej, dziesięciodniowej kwarantanny, gdzie zwolnić się można dopiero po siedmiu dniach, o ile wykona się test".

Dopytywany o to, czy nowe zasady będą obowiązywały wszystkich podróżujących do Polski, czy jedynie pasażerów samolotów, minister odpowiedział, że dotyczy to "wszystkich granic".

Podróże z Wielkiej Brytanii

Od środy podróżni przybywający do Polski z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podlegają obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie, z której zwalniać będzie tylko negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż po tygodniu. Rozporządzenie wprowadzające taką zasadę zostało opublikowane we wtorek. Z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione.

Autor:kris, mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes