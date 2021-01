Zmiany zasad wjazdu do Irlandii. Nowy obowiązek także dla Polaków

Od najbliższej soboty, 16 stycznia do Irlandii będzie można wjechać tylko z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed odlotem - poinformowali przedstawiciele ambasady RP w Dublinie.

Do tej pory obowiązek wykonania testu przed przyjazdem do Irlandii dotyczył tylko osób podróżujących z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki, krajów, gdzie wykryto nowe, bardziej zakaźne odmiany koronawirusa. Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Irlandii.