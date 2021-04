"Wino przestało wywoływać jakiekolwiek emocje". Apel testerów o szczepienie

Badanie przeprowadzone przez Związek Enologów wśród ponad 2600 specjalistów wykazało, że wśród osób, które przeszły chorobę COVID-19, ponad jedna trzecia stwierdziła, że wpłynęła ona na ich zdolność do wykonywania pracy. Niektórzy przygotowujący się do zawodu zrezygnowali nawet z kursów po zarażeniu się wirusem - podaje organizacja.

"To było jak wpadnięcie do czarnej dziury"

- To było jak wpadnięcie do czarnej dziury. To było przerażające uczucie, całkowita utrata orientacji - wspominała Pallas.

- Wino przestało wywoływać jakiekolwiek doznania, jakiekolwiek emocje, jakąkolwiek przyjemność. Wszystko, co mogłem wykryć, to alkohol i kwasowość - żaliła się.

Zapytany, o to, co to znaczy dla degustatora wina być pozbawionym zmysłu smaku lub zapachu, Fages odpowiedział: "to tak, jakby poprosić muzyka, by grał bez swojego instrumentu".