Francja nie chce zmniejszać zadłużenia. "Wydatki publiczne nie mogą być uważane za wroga"

Dług publiczny Francji z powodu pandemii będzie przez dekadę wynosił ponad 100 procent PKB, a deficyt budżetowy na 4-5 lat przekroczy 3 procent - powiedział prezes francuskiego Trybunału Obrachunkowego i były komisarz Unii Europejskiej do spraw finansów Pierre Moscovici. Dodał, że "wydatki publiczne nie mogą być uważane za wroga".

W wywiadzie dla rozgłośni Radio J Moscovici podkreślił, że samo zadłużenie państwa nie ma tak wielkiego znaczenia, jak prowadzenie polityki, która sprawi, że kraj będzie zdolny do obsłużenia tego długu.

"Wydatki publiczne nie mogą być uważane za wroga"

- Należy zmienić sposób postrzegania zadłużenia państwa, ponieważ ważnym pytaniem w kryzysie nie jest już "czy deficyt nie jest za wysoki?", ale jak sprawić, by dług był "do wytrzymania" dla gospodarki. I jak postępować, aby "nasze dzieci nie zostały przytłoczone ciężarem tego długu za kilka lat? - powiedział szef Trybunału Obrachunkowego.

- Należy przede wszystkim zastanawiać się, do czego służą wydatki publiczne? Czy publiczne pieniądze są dobrze wydawane? Czy trafiają we właściwe miejsca? - podkreślił Moscovici i zapowiedział, że będzie tak kierował pracami Trybunału Obrachunkowego, by przyjął podobną ocenę polityki fiskalnej.