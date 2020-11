Czesi zamknęli granicę z Polską

"Od 9 listopada podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. "Semafor" umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa" - napisano w komunikacie

Wyjątki

Od zakazu wjazdu na teren Czech z kraju oznakowanego na czerwono jest kilka wyjątków. Oto one:

- członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej, pracownicy transportu międzynarodowego.

Zakaz wjazdu do Czech - wyjątki

- w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.