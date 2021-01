Były najbogatszy człowiek świata ma koronawirusa

Zakażony prezydent

Informacja o chorobie Slima została ujawniona dzień po tym, jak prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador oznajmił, że jest zakażony koronawirusem. Na prezydenta spadła fala krytyki, gdy wyszło na jaw, że na kilka godzin przed udaniem się do szpitala, leciał rejsowym samolotem.

67-letni prezydent był od dawna krytykowany za dawanie publicznie złego przykładu współobywatelom. Rzadko widziano go z maską na twarzy, mimo że powszechnie wiadomo, że ma kłopoty z sercem. Obrador - co przypomniały w poniedziałek media - sprzeciwiał się też zamknięciu gospodarki, argumentując, że byłaby to katastrofa dla wielu Meksykanów żyjących z dnia na dzień. Od początku epidemii w Meksyku potwierdzono niemal 1,8 mln zakażeń i ponad 150 tysięcy przypadków śmiertelnych.