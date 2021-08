Ameryka Łacińska w największym kryzysie od 120 lat

Pandemia koronawirusa spowodowała, że w Ameryce Łacińskiej Produkt Krajowy Brutto (PKB) spadł o 6,8 procent - wynika z raportu ogłoszonego przez Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych do spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL). - To najgłębsza recesja od 120 lat - przekazała Alicia Barcena, przewodnicząca CEPAL.

Międzynarodowe transakcje handlowe w regionie zmalały w ubiegłym roku o 56 miliardów dolarów w stosunku do roku poprzedniego. Z tytułu tych transakcji do regionu napłynęło tylko 105 480 milionów dolarów, co zbliżone jest do światowego poziomu strat z tego tytułu.