Dzięki pandemii mniej zanieczyszczamy środowisko. Emisja CO2 spadła do poziomów sprzed 14 lat

Uziemione samoloty, puste autostrady i zamknięte fabryki przyczyniły się do obniżenia się emisji CO2 do poziomów niewidzianych od 2006 roku. Ten największy spadek tylko pokazuje, jak trudne jest ograniczenie globalnego ocieplenia klimatu - pisze Bloomberg.

Zmiana nawyków to za mało

- Optymista stwierdziłby, że te liczby wskazują na to, iż możliwe jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Tylko nie chcemy tego robić w ten sposób. Musimy zatem wymyślić inny sposób. Ale wiemy, że jest to możliwe - stwierdził cytowany przez Bloomberga Glen Peters z Międzynarodowego Centrum Badań nad Klimatem w Oslo, jeden z autorów badania.

"To pokazuje, że nawet najbardziej drastyczne zmiany w ludzkim zachowaniu nie wystarczą do tego, by udało nam się wypełnić zakładane cele klimatyczne" - stwierdzili naukowcy. Dodali, że choć trudno przewidzieć wpływ izolacji, to jak widać, same reakcje społeczne nie wystarczą, by ograniczyć emisję zanieczyszczeń.