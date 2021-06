Wakacje bez niespodzianek. Zasady wjazdu i obostrzenia w najbardziej popularnych krajach

Wraz z malejącą liczbą zakażeń, wzrastającą liczbą zaszczepionych osób oraz wprowadzeniem tak zwanych paszportów szczepionkowych podróżowanie w tym sezonie wakacyjnym stało się nieco łatwiejsze. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad wjazdu do najbardziej popularnych wakacyjnych kierunków oraz obowiązujących w nich restrykcji.

Planując urlop w sezonie wakacyjnym należy pamiętać, że sytuacja związana z pandemią w poszczególnych krajach zmienia się bardzo dynamicznie. W związku z tym należy na bieżąco dokładnie sprawdzić lokalne restrykcje oraz zasady wjazdu do danych krajów.

Poniżej przedstawiamy listę najchętniej wybieranych kierunków przez Polaków wraz z aktualnie obowiązującymi w nich obostrzeniami.

Włochy

Osoby przyjeżdżające do Włoch z Polski co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form oraz przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie COVID-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu.​​​ Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, zgłosić swój przyjazd dla właściwej miejscowo placówki służby zdrowia (ASL) i wykonać test wymazowy po zakończeniu kwarantanny.

Nieco inne zasady dla turystów obowiązują na Sardynii.

Chorwacja

Granicę Chorwacji mogą przekroczyć osoby, które:

- okażą nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE;

- albo posiadają zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni;

- albo przeszły COVID-19 i przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 180 dni - w takim przypadku należy okazać zaświadczenie o przebyciu choroby oraz zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;

- albo udokumentują przyjęcie pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V), a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 42 dni;

- albo udokumentują przyjęcie pierwszej dawki szczepionki Astra Zeneca, a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 84 dni;

- albo przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh.

Dodatkowo, granicę mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.

Chorwackie służby wdrożyły już i stosują system Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).

Grecja

Osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR (zaświadczenie powinno zostać sporządzone w j. angielskim). Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 5 lat).

Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR nie wymaga się od osób:

- w pełni zaszczepionych, jeżeli przedstawią świadectwo szczepienia wydane przez uprawniony organ publiczny (przy założeniu, że od podania ostatniej dawki minęło 14 pełnych dni). Zaświadczenie powinno być wystawione w j. angielskim lub greckim. Zaświadczenie może być pobrane z portalu pacjent.gov.pl.

- osób, które okażą pozytywny wynik testu PCR wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.

Grecja honoruje Unijny Certyfikat COVID (UCC).

Hiszpania

Zasady wjazdu do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka, w tym Polski zmieniły się 7 czerwca. Od tego dnia negatywnego wyniku testu nie muszą przedstawiać osoby w pełni zaszczepione. "Uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia" - czytamy na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak wyjaśniono, zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.

Ponadto z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przebyły COVID-19. "Uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT" - wskazano.

Portugalia

W przypadku podróży do Portugalii kontynentalnej trzeba okazać negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego najwcześniej na 72 godz. przed wylotem lub wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin przed wylotem. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 2 lat.

Należy również wypełnić formularz PLF – w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej nie przewidują zwolnienia osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub osób, które przebyły COVID-19, z konieczności okazania negatywnego wyniku testu.

Inne przepisy dotyczą podróży na Maderę czy Azory.

Cypr

Z obowiązku przedstawiania wyniku testu na koronawirusa zwolnione są dzieci do 12. roku życia. Pozostałe osoby muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godz. przed podróżą lub dokument potwierdzający przyjęcie szczepień.

Bułgaria

W Bułgarii testu nie wymaga się od dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia. Pozostali podróżni muszą przy wjeździe wylegitymować się negatywnym wynikiem badania antygenowego (maksymalnie sprzed 48 godz.) lub PCR (nie starszych niż sprzed 72 godz.).

Zamiast testu można okazać świadectwo szczepień (druga dawka musi być przyjęta najpóźniej dwa tygodnie przed wjazdem) lub zaświadczenie o przebyciu infekcji.

Malta

Podróżni posiadający zaświadczenie o szczepieniu podlegają obowiązkowi okazania negatywnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu lub statku udającego się na Maltę (test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed dotarciem na Maltę).

Tylko osoby posiadające wydane przez władze maltańskie zaświadczenie o przyjęciu pełnego szczepienia przeciw COVID-19 (VACCINE CERTIFICATE - MALTA) nie muszą posiadać wyniku testu. Zaświadczenie o szczepieniu można pobrać na stronie https://certifikatvaccin.gov.mt/.

Turcja

Polacy wjeżdżający do Turcji, którzy przedstawią na granicy dokument (wydany przez oficjalne władze) stwierdzający, że zostały zaszczepione co najmniej 14 dni przed wjazdem i/lub chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego testu PCR oraz z obowiązku kwarantanny.

Osoby, które nie mogą przedstawić wyżej wymienionych dokumentów, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR, wykonany w ciągu 72 godzin lub negatywny wynik testu antygenowego, wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem do Turcji.

Albania

Polacy mogą podróżować do Albanii bez odbywania kwarantanny. Nie ma również obowiązku przedstawiania na granicy negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.

W Albanii obowiązuje godzina policyjna od godz. 23.00 do godz. 6.00. Od 1 lipca godzina policyjna obowiązywać będzie od godz. 24.00 do godziny 06.00.

Na zewnątrz nie trzeba nosić maseczek, ale nadal pozostaje w mocy nakaz noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych oraz w środkach transportu publicznego.

Egipt

Turyści planujący wypoczynek w Egipcie przy wjeździe muszą okazać negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19 przetłumaczony na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do 6 lat.

Podróżni wybierający się do niektórych destynacji mogą wykonać test na lotnisku. Dotyczy to takich miejsc jak Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba.

Trzeba liczyć się jednak z izolacją do momentu uzyskania wyniku testu. W przypadku pozytywnego wyniku, podróżny zostanie skierowany na obowiązkową kwarantannę. Kosztów wizyt lekarskich, transportu do placówek medycznych, czy kolejnych testów nie pokrywają egipskie władze.

Tunezja

W Tunezji obowiązuje konieczność okazania testu na koronawirusa. Nie wszyscy muszą jednak go wykonać - nie dotyczy to podróżnych, którzy zostali w pełni zaszczepieni. Aby przekroczyć granicę Tunecji, trzeba przedstawić zaświadczenie z kodem QR wydane przez właściwe władze sanitarne.

Testów nie muszą robić też turyści, którzy - jak wynika z wyjaśnień zamieszczonych na stronie polskiego MSZ - zarazili się wirusem co najmniej sześć tygodni przed datą podróży, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego.

W kraju obowiązuje szereg obostrzeń związanych z pandemią, w tym godzina policyjna.

Czechy

Od 1 czerwca br. obowiązują nowe zasady wjazdu z Polski do Czech. Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech powyżej 24 godzin w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa.

Dla tych osób, przyjazd do Czech na okres powyżej 24 godzin wymaga wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego do 24h przed wjazdem. Zasady te dotyczą również osób z uregulowanym pobytem na terytorium Czech, podróżujących przez granicę transportem publicznym.

Słowacja

Pod koniec maja Słowacja wprowadziła tzw. semafor turystyczny regulujący zasady wjazdu i powrotu na terytorium Słowacji z zagranicy. 8 czerwca 2021 roku wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne zostały otwarte. W poniedziałek 14 czerwca (od godz. 6.00) zmieniają się zasady wjazdu i zwolnienia z kwarantanny na terytorium Słowacji.

Polacy nie będą podlegać kwarantannie jeżeli m.in. posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszym niż 72 h lub posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyli zachorowanie na COVID-19 lub posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) i od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni.

Niemcy

Polska od końcówki maja przestała być klasyfikowana przez Niemcy jako obszar podwyższonego ryzyka epidemicznego. Usunięcie Polski z listy obszarów podwyższonego ryzyka oznacza, że od 9 czerwca niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba rejestrować wjazdu i wykonywać testu, a także poddawać się kwarantannie.

Rekomendacje KE i paszporty covidowe

Według ogłoszonych w poniedziałek 31 maja zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących stopniowego łagodzenia ograniczeń w podróżowaniu, towarzyszący rodzicom nieletni powinni być zwolnieni z kwarantanny, jeśli nie muszą jej przechodzić ich opiekunowie. KE rekomenduje również, by od dzieci do 6. roku życia nie wymagano związanych z podróżą badań.

Od 1 lipca we wszystkich państwach Unii Europejskiej ma działać Unijny Certyfikat COVID. Ma on przyczynić się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji w państwach UE. Zaświadczenie, mające formę elektroniczną lub papierową, będzie zawierać kod QR potwierdzający zaszczepienie przeciwko COVID-19, wynik testu na obecność koronawirusa lub przebycie infekcji. Polska jest jednym z państw Unii, które już wydają ten certyfikat.

