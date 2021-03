Czy to będzie normalny sezon wakacyjny? "Nadal jesteśmy w trudnej sytuacji"

Cyfrowy Zielony Certyfikat

Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (PCR lub szybki test antygenowy) albo wyzdrowiała po Covid-19. Będzie on dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej; będzie zawierał kod QR, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu, a także podpis cyfrowy.

O tym, jak certyfikat będzie wykorzystywany, będą decydować same państwa członkowskie. Jeśli wprowadzą obostrzenia związane z Covid-19 i obowiązek posiadania certyfikatu, by na przykład można się było dostać do określonego regionu, restrykcje będą musiały być takie same dla wszystkich posiadaczy dokumentu.