Są kraje w Europie, do których wciąż latają samoloty

Choć część krajów Europy - tak jak Polska - całkowicie zamknęła pasażerski ruch lotniczy, to w wielu państwach podróże są wciąż dozwolone dla obywateli i rezydentów Unii Europejskiej. W większości przypadków, aby uzyskać prawo wstępu na pokład, trzeba mieć ważny powód, jak na przykład praca lub powrót do domu. W niektórych przypadkach zgodę na lot wydają krajowe ministerstwo spraw zagranicznych. W praktyce większość lotów to loty repatriacyjne.