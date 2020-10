Ponad 30 tysięcy pracowników na przymusowym urlopie. To efekt koronakryzysu

W Stanach Zjednoczonych tysiące pracowników linii lotniczych przebywa na przymusowych bezpłatnych urlopach. "Do 13 tysięcy członków naszej rodziny - dziękujemy za poświęcenie i liczymy, że niedługo wrócicie" - wiadomość o takiej treści wysłały w środę wieczór United Airlines do części swoich pracowników. Podobne komunikaty do 19 tysięcy zatrudnionych wystosowały American Airlines.

Giganci branży lotniczej warunkują przywrócenie pracowników od przegłosowania w Kongresie pakietu pomocowego dla gospodarki. Szef American Airlines Doug Parker powiedział, że w takim przypadku przymusowe urlopy zakończą się w kilka dni. Wezwał do wywierania presji na polityków w tej sprawie.

Cztery największe amerykańskie linie lotnicze zobowiązały się w kwietniu, że nie będą zwalniać pracowników do końca września. W zamian uzyskały federalne kredyty, by zapewnić im wypłaty. American Airlines otrzymały 5,8 mld USD, Delta 5,4 mld USD, United Airlines 5 mld USD, a Airlines 3,3 mld USD.

Trwają negocjacje

Od kilku miesięcy między Kongresem i amerykańskim rządem trwają negocjacje dotyczące nowego pakietu pomocowego dla gospodarki. Do tej pory nie doszło do wielkiego przełomu - główną kwestią sporną między Republikanami i Demokratami pozostaje kwota pakietu.

Do rządowego wsparcia dla linii lotniczych wzywa szefowa związku zawodowego stewardes Sara Nelson, która wskazuje, że przymusowy urlop to znaczny problem dla kilkudziesięciu tysięcy osób. - Ci ludzie nie wiedzą, z czego zapłacić czynsz, wyżywić rodziny czy pokryć koszty leków, czy opieki medycznej - mówi.

Nelson tłumaczy, że pracownicy branży lotniczej byli na wiosnę "na pierwszej linii frontu epidemii". - Wykonaliśmy, co do nas należało, by utrzymać naszą gospodarkę i kraj w trakcie pandemii - dodaje.

Pod koniec sierpnia linie lotnicze American Airlines zapowiedziały, że w październiku będą zmuszone do redukcji 19 tysięcy etatów, jeśli nie otrzymają dodatkowej pomocy od rządu.

Bezprecedensowy kryzys

Pandemia koronawirusa spowodowała bezprecedensowy kryzys branży lotniczej. We wrześniu - jak podaje portal radia NPR - liczba pasażerów zmniejszyła się w USA w porównaniu z poprzednim rokiem o 70 proc. w ruchu wewnętrznym i o 84 proc. w ruchu międzynarodowym. Liczbę lotów ograniczono o ponad połowę. Największe firmy każdego miesiąca generują razem straty wysokości 5 mld USD.

Nie wszystkie amerykańskie linie lotnicze decydują się na wysyłanie swoich pracowników na przymusowe urlopy. Nie zdecydowały się na to Southwest i Delta. W pierwszej z tych firm ok. 17 tys. pracowników zgodziło się na obniżenie pensji do końca 2020 roku, w drugiej na podobne rozwiązanie zdecydowało się 40 tys. zatrudnionych.

Według raportu przygotowanego przez organizację Air Transport Action Group (ATAG), zrzeszającą przedsiębiorstwa lotnicze, kryzys branży lotniczej spowodowany pandemią COVID-19 może doprowadzić do zwolnienia 46 milionów pracowników.

Autor:mp

Źródło: PAP